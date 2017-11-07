ترامب في كوريا.. و3 حاملات طائرات تجتمع لأول مرة

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أعلن مسؤولون أميركيون أن ثلاث حاملات طائرات أميركية ستجري لأول مرة تدريبات في غرب المحيط الهادئ خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامنا مع الجولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب في آسيا.

وقالت رويترز إن المناورات ستشمل حاملات الطائرات "يو إس إس نيميتز" و"رونالد ريغان" و"تيودور روزفلت" بالإضافة إلى السفن الحربية المصاحبة لها.

وذكرت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها ثلاث حاملات طائرات أميركية مناورات في المنطقة.

وقال مسؤولان حكوميان يابانيان إن مدمرة يابانية "إينازوما" ستنضم هي الأخرى إلى الأسطول بعد عملية منفصلة استمرت ثلاثة أيام مع "ريغان" وسفينة حربية هندية في بحر اليابان انتهت الاثنين.

ولم يكشف المسؤولون الأميركيون الأربعة والمسؤولان اليابانيان تفاصيل المناورات (التوقيت والمكان)، كما رفضوا كشف أسمائهم.

وتأتي التدريبات وسط تزايد التوتر في المنطقة بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية والنووية، وفي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجولة آسيوية مدتها 12 يوما بدأها باليابان يوم الأحد، والتقى بعدها بمسؤولين كوريين في سول.