شركة تطرد أميركية بعد فعلتها في موكب ترامب.. ماذا فعلت؟

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طردت مديرة تسويق أميركية من وظيفتها بعدما قامت بإشارة "مسيئة" بإصبعها، خلال مرور موكب الرئيس دونالد ترامب.

ووفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن جولي بريسكمان البالغة من العمر 50 عاما كانت تركب دراجتها في إحدى شوارع فيرجينيا، الشهر الماضي، في وقت كان يمر موكب ترامب الذي كان في طريقه إلى ملعبه للغولف في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت بريسكمان أنها قالت في نفسها تلك اللحظة "غولف مرة أخرى؟"، كما أشارت إلى أنها كانت غارقة آنذاك في التفكير "في المآسي التي وقعت في بورتوريكو".

وتابعت "كنت أفكر في كل هذه الأمور وفجأة ظهر ترامب ومعه السيارات السوداء وهو متوجه إلى الغولف بطبيعة الحال".

ولم تكن المواطنة الأميركية تعتقد أن "إشارتها المسيئة" سيتم التقاطها في لحظة وجيزة من قبل المصور برينداد سميالوسكي.

وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي، كما أنها نشرتها على حسابها الخاص في فيسبوك.

وطلبت منها الشركة التي تشتغل فيها "يوغا استوديو" أن تحذف الصورة لكنها رفضت، مما جعل الشركة تطردها من وظيفتها.

وقالت الشركة إن جولي بريسكمان "انتهكت مدونة قواعد السلوك".