living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار جديدة يكشفها "مجتهد"... وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم.. ومليار دولار إلى يخت في ميناء جدة!

6
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" في سلسلة تغريدات جديدة إلى العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في تغريداته:

 إليكم تفاصيل المعلومة عن العلاقة الخاصة بين ابن سلمان وترمب والتي تفسر تصرفات ترمب المخالفة "لمصلحة أمريكا "مثل دعمه ضد ابن نايف و ضد قطر.

بعد استلام ترمب للرئاسة تغير الموقف الأمريكي في عدة قضايا مرتبطة بالسعودية وعلى رأسها المنافسة بين ابن نايف وابن سلمان والموقف من قطر.

فيما يخص المنافسة بين المحمدين كانت المؤسسات الأمريكية تقف بقوة مع ابن نايف وهو الموقف الذي التزم به أوباما بل وأكده في رسالة خاصة للملك.

وبعد ان استلم ترمب بمدة وتحديدا بعد عودته من زيارة الرياض غير الموقف الأمريكي تجاه الموضوع وأجبر المؤسسات الأمريكية على دعم ابن سلمان.

أما بخصوص الخليج فقد دأبت الإدارات الأمريكية على منع المشاكل في مجلس التعاون لأن مصالح أمريكا في المنطقة لا يمكن تحقيقها إلا بانسجام المجلس.

وبقي هذا الأمر إلى أن عاد ترمب إلى أمريكا وانطلقت أزمة قطر فدعم دول الحصار بصوت مرتفع وبعدة تغريدات خلافا لموقف البنتاجون والخارجية.

والأعجب من هذين الموقفين أن بين محمد بن سلمان وترامب وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم دولة آخر بمن في ذلك نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا.

القصة التالية تفسر هذه السيطرة العجيبة من قبل محمد بن سلمان على ترامب والتحكم به لتحقيق مراده حتى لو تعارض مع مصلحة أمريكا.

حين كان ترامب في الرياض في النصف الثاني من شهر مايو ٢٠١٧ وصل ميناء جدة يخت خاص جرى التكتم على هويته وكان محاطا بحراسة شديدة.

لم يسمح لسلطات الميناء العادية التعامل مع اليخت ولم يصل له إلا عدد قليل نقلوا له مجموعة من الصناديق أو الشنط فيها مليار دولار نقدا ثم عادوا.

وبعد نقل الحمولة اختفى اليخت ولم يستغرق بقاؤه في جدة إلا ساعات وجرى التكتم على وجهته مثلما جرى التكتم على هويته ومن أين أتى

تسرب لنا بعد ذلك من الدائرة القريبة من محمد بن سلمان أن المليار كان من محمد بن سلمان شخصيا وأن اليخت تابع بشكل غير مباشر لمجموعة ترامب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout