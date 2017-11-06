أسرار جديدة يكشفها "مجتهد"... وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم.. ومليار دولار إلى يخت في ميناء جدة!

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أشار المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" في سلسلة تغريدات جديدة إلى العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاء في تغريداته:

إليكم تفاصيل المعلومة عن العلاقة الخاصة بين ابن سلمان وترمب والتي تفسر تصرفات ترمب المخالفة "لمصلحة أمريكا "مثل دعمه ضد ابن نايف و ضد قطر.

بعد استلام ترمب للرئاسة تغير الموقف الأمريكي في عدة قضايا مرتبطة بالسعودية وعلى رأسها المنافسة بين ابن نايف وابن سلمان والموقف من قطر.

فيما يخص المنافسة بين المحمدين كانت المؤسسات الأمريكية تقف بقوة مع ابن نايف وهو الموقف الذي التزم به أوباما بل وأكده في رسالة خاصة للملك.

وبعد ان استلم ترمب بمدة وتحديدا بعد عودته من زيارة الرياض غير الموقف الأمريكي تجاه الموضوع وأجبر المؤسسات الأمريكية على دعم ابن سلمان.

أما بخصوص الخليج فقد دأبت الإدارات الأمريكية على منع المشاكل في مجلس التعاون لأن مصالح أمريكا في المنطقة لا يمكن تحقيقها إلا بانسجام المجلس.

وبقي هذا الأمر إلى أن عاد ترمب إلى أمريكا وانطلقت أزمة قطر فدعم دول الحصار بصوت مرتفع وبعدة تغريدات خلافا لموقف البنتاجون والخارجية.

والأعجب من هذين الموقفين أن بين محمد بن سلمان وترامب وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم دولة آخر بمن في ذلك نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا.

القصة التالية تفسر هذه السيطرة العجيبة من قبل محمد بن سلمان على ترامب والتحكم به لتحقيق مراده حتى لو تعارض مع مصلحة أمريكا.

حين كان ترامب في الرياض في النصف الثاني من شهر مايو ٢٠١٧ وصل ميناء جدة يخت خاص جرى التكتم على هويته وكان محاطا بحراسة شديدة.

لم يسمح لسلطات الميناء العادية التعامل مع اليخت ولم يصل له إلا عدد قليل نقلوا له مجموعة من الصناديق أو الشنط فيها مليار دولار نقدا ثم عادوا.

وبعد نقل الحمولة اختفى اليخت ولم يستغرق بقاؤه في جدة إلا ساعات وجرى التكتم على وجهته مثلما جرى التكتم على هويته ومن أين أتى

تسرب لنا بعد ذلك من الدائرة القريبة من محمد بن سلمان أن المليار كان من محمد بن سلمان شخصيا وأن اليخت تابع بشكل غير مباشر لمجموعة ترامب.