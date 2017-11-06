خطاب من أم لابنها المراهق يثير جدلاً واسعًا.. لن تصدقوا ما طلبته منه!

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قررت أم بريطانية أن تلقن ابنها المراهق، ذا الـ13 عاماً، درساً قاسياً في الاعتماد على الذات، ورأت أن هذه الطريقة ستساعدها في تهذيبه بعد أن بدأ يتعامل معها بتدنٍ أخلاقي وأصبح رافضاً لكل القواعد التي وضعتها لتربيته، فالابن في بداية سن المراهقة بدأ حالة من التمرد يصعب على الأم التكيف معها، مثل آباء كثيرين حول العالم.

وكتبت الأم خطاباً لابنها، حسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، تخبره أنه لابد أن يتعلم كيفية الاعتماد على الذات، فإذا كان من حقه أن يصيح في وجهها ويرفض كل توجيهاتها، فعليه أن يتحمل مسؤولية حقيقية تتناسب مع رغبته في الاستقلال، لذا، قررت الأم أن تتوقف عن أي خدمة تقدمها لابنها وطلبت منه أن يعتبر نفسه شريكًا في المنزل، ومن ثم عليه دفع مقابل لكل الخدمات التي يتلقاها، ووضعت له قائمة بأسعار الكهرباء والإنترنت وإيجار لشقة والطعام أيضاً، كما طالبته بمهام محددة في تنظيف المنزل وحددت له جدولًا للقيام بذلك.

كما قامت الأم بمصادرة جهاز الكمبيوتر والهاتف الجوال وبعض مقتنيات حجرة ابنها، لأنها التي اشترت كل هذا، وحان الوقت أن يعتمد على نفسه ويعيد شراء ما يريد بماله الخاص، خاصة أنه هددها من قبل أنه قادر على كسب الأموال بدونها.

وفي النهاية، قالت الأم لابنها إنه أصبح شريكها في المنزل وإنه إذا أراد أن يعود ابنها مرة أخرى يمكن التفاوض على ذلك بشروط.

ويبدو أن هناك آلاف الآباء يعانون من المشكلة مع أبنائهم المراهقين، لذا شهد خطاب الأم مشاركة كبيرة من قبل الآباء بعد أن نشرته على «فيسبوك»، وأخذ الخطاب ينتشر بشكل لم تتصوره الأم إطلاقاً.

وتابعت الأم بنشر تفاصيل رد فعل ابنها وقالت إنه ثار وغضب وترك المنزل في البداية، لكنه عاد وهدأ، وأكدت الأم أن طريقة معاملته اختلفت تماماً بعد أسبوع واحد من أصداء طريقتها الصادمة.