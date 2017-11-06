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ترامب يكشف "سبب" هجوم تكساس

6
NOVEMBER
2017
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن واقعة إطلاق النار في تكساس، التي أسقطت 26 قتيلا على الأقل سببها "اختلال عقلي"، وليست مشكلة تتعلق بانتشار الأسلحة.
 
وأجاب في مؤتمر صحفي في طوكيو على سؤال عن السياسات التي قد يدعمها ردا على واقعة إطلاق النار إنه اعتمادا على تقارير أولية فإن المسلح "رجل مضطرب للغاية ولديه الكثير من المشكلات".
 
وقال: "لدينا الكثير من مشكلات الصحة العقلية في بلادنا كما هو الحال في دول أخرى. ولكن هذا ليس وضعا يرتبط بالأسلحة... لحسن الحظ كان هناك شخص آخر يملك سلاح ويطلق النار في الاتجاه المعاكس".
 
وتابع أن الهجوم ناجم عن "اختلال عقلي كبير (..) إنها واقعة محزنة للغاية".
 
هجوم دموي
 
وكان مسلح دخل الكنيسة المعمدانية الأولى في ساذرلاند سبرينغز بمقاطعة ويلسون على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي مدينة سان أنطونيو، الأحد، وأطلق النار من بندقيته مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا تتراوح أعمارهم بين 5 و72 عاما وإصابة 20 آخرين.
 
وبعد واقعة إطلاق النار أطلق أحد السكان المحليين النار على المسلح، الذي وُصف بأنه رجل أبيض في العشرينات من عمره، وفر المسلح في سيارته وتم العثور عليه لاحقا ميتا في مقاطعة مجاورة.
 
وقالت السلطات إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه به قتل نفسه أم أنه توفي بسبب إطلاق النار عليه.
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