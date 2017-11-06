حيلة ذكية لحجز صف كامل بسعر مقعد واحد في الطائرة

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صرح خبير الطيران غيلبرت أوت أنه يستعين بحيلة للحصول على صف كامل من المقاعد بسعر مقعد واحد عند السفر بالطائرة.

فبحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية، فإن حيلة أوت تعتمد على تطبيق باسم ExpertFlyer.

يمكن تحميله على الهاتف، حيث يرسل تنبيهات إلى المسافر حول الأماكن الشاغرة وتلك الأماكن التي يعتذر عنها أصحابها.

وهنا يقوم أوت بحجز مقعد بجوار الأماكن الشاغرة، ليحظى بمقعد شاغر إضافي، دون دفع أي أموال إضافية.

أوت الذي أطلق تسمية "الكراسي الموسيقية" على هذه الحيلة، أكد أنه نجح في هذا الأمر في الكثير من الأوقات.

وأضاف أنه يمكن طرح السؤال على وكيل السفر أمام بوابة الصعود من أجل تغيير مقعده وإعطائه مقعدا جديدا بجوار مقعد فارغ.