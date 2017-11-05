هجوم إرهابي على كنيسة جنوب تكساس؟!

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وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة ويلسون في تكساس لرويترز إن الشرطة انتشرت في مكان إطلاق النار. وقال شهود العيان إن هناك قتلى ومصابين.

وأفادت وسائل إعلام بأن إطلاق النار وقع في الكنيسة المعمدانية في ساذرلاند سبرينغز جنوب شرق مدينة سان أنطونيو. وقالت إن مطلق النار دخل الكنيسة قبل الظهر بقليل وأطلق النار.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة ويلسون في تكساس لرويترز إن الشرطة انتشرت في مكان إطلاق النار. وقال شهود العيان إن هناك قتلى ومصابين.

وأفادت وسائل إعلام بأن إطلاق النار وقع في الكنيسة المعمدانية في ساذرلاند سبرينغز جنوب شرق مدينة سان أنطونيو. وقالت إن مطلق النار دخل الكنيسة قبل الظهر بقليل وأطلق النار.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" أن طفلاً يبلغ من العمر عامين بين الجرحى.