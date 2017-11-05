living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا لا تحمي منظومات الدفاع الجوي الروسية سوريا من الغارات الجوية الإسرائيلية؟

5
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سبوتنيك -

 شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات جوية على مواقع سورية في ريف حمص يوم الأربعاء الماضي. وقد أبعدت منظومة الدفاع الجوي السورية "إس-200" الطائرات عن الموقع، وفقا لصحيفة "كومسمولسكيا برافدا" الروسية.

دعونا ننظر، في سجل العمليات العسكرية. وفي 16 أكتوبر دمرت القوات الجوية الإسرائيلية بطارية دفاع جوي على بعد 50 كيلومترا عن شرق العاصمة السورية. وفي 22 سبتمبر / أيلول، قصفت المقاتلات الإسرائيلية ثلاثة أهداف بالقرب من مطار دمشق. وفي 7 سبتمبر / أيلول هاجمت طائرة غربية صغيرة لكنها قوية مواقع القوات السورية بالقرب من مدينة مصياف في محافظة حمص. لكن إسرائيل لم تعلن الحرب على دمشق؟!.

وعندما تسأل أسئلة عن هدف هذه الغارات، يقول السياسيون والجنرالات الإسرائيلية: إننا نضرب أعدائنا — فصائل حزب الله وحماس. ولكن وفقا للقواعد الدولية، فإن الضربات على أراضي دولة ذات سيادة هي عدوان.

ويمكن اعتبار الغارات على المنشآت العسكرية والمدنية السورية "إرهابا جويا" (ما هو الفرق بين الغارات الإسرائيلية وهجمات الإرهابيين؟.

يبدو أن الإسرائيليين يصفون حساباتهم مع "أعدائهم اللدودين" في ظل الحرب السورية.

وهنا يتساءل البعض: أين ينظر الروس؟ فهناك توجد منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" و"إس-300" و"بانتسير-إس1" ، التي من السهل عليها إبعاد الضيوف الإسرائيليين من السماء؟لماذا هم "صامتون"؟ ربما الرادارات لا ترى "إف-16"، أو مداها قصير؟

سوف نوضح: نظام الدفاع الجوي الروسي، بالاتفاق مع دمشق، يحمي قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس البحرية من الضربات الجوية. والطائرات الإسرائيلية لا تطير في هذه المناطق. أما بالنسبة لبقية المجال الجوي السوري، فالدفاعات الجوية السورية هي المسؤولة عن حمايته. وهي — قديمة، وليست دائما جاهزة للقتال. ويستغل الإسرائيليون هذا الأمر.

ويبدو أن الوقت قد حان لقيام دمشق وموسكو بتغيير الاتفاق الثنائي بشأن ترتيب قوات الدفاع الجوي الروسية التي نشرت في سوريا والسماح لها بتغطية كل المجال الجوي لهذا البلد وحمايته. وبالمناسبة دمشق، اقترحت منذ فترة طويلة مثل هذا الحل لهذه القضية. لكن موسكو لم توافق بعد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout