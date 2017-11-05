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كيف علق " مجتهد " على استقالة الحريري ؟

5
NOVEMBER
2017
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علق المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عبر حسابه على "التويتر" عن إستقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية بما يلي :


-لم يكن لدى الحريري ما يستحق هذا البيان بل كان الوضع يتجه إلى تقليل المشاكل والقضية كلها مرتبطة بإعادة الحريري للرياض وتجريده من منصبه.
- الحديث عن اغتيال الحريري غير صحيح، فليس من مصلحة حزب الله اغتيال الحريري لأنه مفيد للحزب كونه قيادة ركيكة بائسة و مضعفة جدا لأهل "السنة".
- طبقا لمعلومات المخابرات السعودية فإن الخطر على الحريري من الجماعات "الجهادية" أكبر من حزب الله لأنهم يرونه سببا في إضعافهم أمام حزب الله.
- أما العلاقة بإيران فقد كان الحريري سعيدا ومتفائلا بلقائه الأخير مع ولايتي.
-السبب الحقيقي لإعادته للرياض هو حشره مع الامراء ورجال الاعمال الموقوفين لهدف ابتزازه واستعادة الأموال التي لديه في الخارج وليس مرتبطا بلبنان.
-والبيان الذي قرأه كُتب له وليس مقتنعا به ولا بمحتواه ولا مقتنع بإعلان الاستقالة من الرياض فكيف يعلن زعيم سياسي استقالته من عاصمة دولة أخرى؟
-والقصة ليست إلا قرار "عربجي" من قبل محمد بن سلمان لتبرير إبقائه في الرياض وابتزازه ماليا حيث لا يستطيع إبقائه في الرياض وهو رئيس للوزراء
-الجدير بالذكر أن سعد الحريري يحمل الجنسية السعودية ويحق للنظام السعودي التعامل معه كمواطن من الناحية النظامية وما يتبع ذلك من إجراءات

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