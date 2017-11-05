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عائدات روسيا من صادرات الأسلحة في 17 عاما

5
NOVEMBER
2017
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كشفت مجموعة "روستيخ" عن أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، التي تدير نحو 85% من صادرات الأسلحة الروسية، باعت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الـ17 عاما الماضية بقيمة 140 مليار دولار.

وقال سيرغي شيميزوف رئيس مجموعة "روستيخ" الحكومية: "إن روس أوبورون إكسبورت أصبحت، خلال الأعوام 17 الماضية، شركة رائدة في مجال صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضاف المسؤول الروسي، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" أمس الجمعة، أن "روس أوبورون إكسبورت" تنفذ حزمة طلبات بقيمة تصل إلى 45 مليار دولار.

و"روس أوبورون إكسبورت" هي جزء من مجموعة "روستيخ"، المملوكة للحكومة الروسية، وتتعاون "روس أوبورون إكسبورت" مع 700 شركة ومؤسسة تابعة لمجمع الصناعات العسكرية في روسيا، من بينها "كلاشنيكوف"، المصنعة للبندقية "إيه كيه 47"، والتي تستخدم على نطاق واسع في أنحاء العالم.

ووفقا لتصريحات سابقة لشيميزوف فقد بلغت صادرات "روس أوبورون إكسبورت" العام الماضي نحو 13.08 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار سجلتها الشركة الروسية في العام الذي قبله.

وأظهرت دراسة لمعهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام "SIPRI" أن روسيا تستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 23% من سوق الأسلحة في العالم، في حين، تسيطر الولايات المتحدة، التي تحتل المركز الأول ضمن قائمة مصدري الأسلحة العالميين، على 33% من السوق.

فيما تمتلك الصين فقط 6.2% من هذه السوق. تليها في المركز الرابع فرنسا بحصة تبلغ 6%، وفي المركز الخامس تأتي ألمانيا بحصة 5.6%.

روسيا اليوم
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