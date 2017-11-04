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الرئيس الصيني يطلب من الجيش الاستعداد للحرب

4
NOVEMBER
2017
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 حث الرئيس الصيني، رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجيش التحرير الشعبي، شي جين بينغ، الجمعة، قواته المسلحة على تحسين قدراتها القتالية وجهوزيتها للتأكد من أنها قادرة على كسب الحرب.

ودعا الجيش الصيني، بصفته القائد العام له، أثناء تفقده لمركز قيادة المعارك المشتركة التابع للجنة العسكرية المركزية، دعاه إلى متابعة الأوضاع الأمنية وضمان الاستعداد العسكري في كافة الاتجاهات والميادين.
وقال الرئيس شي جين بينغ إن الصين تمر بمرحلة حاسمة، وهي في طريقها لتكون قوة عالمية ذات مستقبل مشرق، بالإضافة إلى مواجهتها العديد من التحديات، مؤكدا أن القدرات العسكرية تمثل أهمية استراتيجية في حماية الأمن القومي. وبين الرئيس الصيني أن زيارته هذه المرة هي لإظهار التوجه المتميز للجنة العسكرية المركزية للاستعداد القتالي.

وصرح شي جين بينغ قائلا “القوات العسكرية يجب أن تعزز لديها الحس بالأزمة والحرب، ولن تدخر جهدا لتحسين الاستعداد القتالي”، مؤكدا أن الجيش يعد نفسه لحالات الطوارئ من أي اتجاه. ودعا الرئيس كوادر جيش التحرير الشعبي الصيني للقيام بمزيد من البحوث حول عمليات القتال والخصوم المحتملين وكذلك ظروف ساحات القتال لتعزيز مهارات القيادة المشتركة وجعل التدريبات أكثر واقعية وأقرب إلى سيناريوهات الحرب الحقيقية، قائلا إنها ينبغي أن تكون مبتكرة وخلاقة عند وضع خطط للعمليات.

وأكد أنه يتعين على الضباط رفيعي المستوى الحفاظ على الوعي بالحرب وتحسين قدراتهم الشخصية، مشيرا إلى أنه ينبغي عليهم أن يسعوا جاهدين لحل العقبات والمشاكل التي تعوق الاستعداد القتالي.

وذكر بيان صحفي نشره الجيش، الجمعة، أن الزيارة تظهر “الموقف الثابت” للجنة المركزية الجديدة في المهام التي حددها المؤتمر الوطني الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني في تعزيز القدرة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

جدير بالذكر أن الرئيس الصيني حث، الجمعة، قوات “قاعدة الدعم” التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني المقامة في جيبوتي، على المساعدة في تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وأجرى شي جين بينغ، حوارا عبر الفيديو مع قوات الجيش المتمركزة في تلك القاعدة.

روسيا اليوم
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