دماغ هذا الطفل المهمل شغل العلماء.. وهذا ما اكتشفوه

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بين طفل مهمل وآخر حاز على عناية من أهله، هناك فرق ليس بالسلوك فقط ولكن بالدماغ! فقد أجرى البروفيسور بروس بيري من مستشفى تكساس للأطفال فحصا ومسحا لدماغي طفلين من العمر نفسه، لمعرفة كيف يمكن لطفولة سيئة أن تؤثر على دماغ الشباب. وقال البروفيسور بروس بيري، رئيس الطب النفسي في مستشفى تكساس للأطفال، إن الفحص أظهر أن الإهمال خلال مرحلة الطفولة يؤثر على هيكل الدماغ موضحاً أن الطفل الذي عانى من الحرمان والإهمال يملك دماغا صغيرا مقارنة مع الطفل الذي لم يعاني من أية مشاكل خلال مرحلة الطفولة، بحسب ما ذكر موقع ديلي ميل البريطاني. وتابع "هذه الصور توضح الأثر السلبي للإهمال على الدماغ".