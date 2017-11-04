بريطاني يكشف تفاصيل ساعة قضاها مع منفذ هجوم مانهاتن!

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تعرف سائح بريطاني على منفذ هجوم مانهاتن بنيويورك وقال إنه تحدث إليه حول الحصول على وظيفة في المملكة المتحدة.

وقال البريطاني داميان أرسكين في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه توجه من مطار نيويورك إلى نيوجيرسي الخميس الماضي وكان منفذ الهجوم الأوزبكي سيف الله سايبوف سائق أوبر الذي اصطحبه من المطار.

ويضيف السائح: "أمضيت ساعة معه خلال الطريق إلى نيو جيرسي، يبدو أن سايبوف، الذي عاش في الولاية، كان مهتما بالانتقال إلى بريطانيا".

ويقول المحققون إنه منذ وصوله إلى الولايات المتحدة قبل سبع سنوات، كان الأوزبكي يكافح من أجل العثور على عمل.

وقال إرسكين: "كان يسأل عن المملكة المتحدة، وعن وظائف في المملكة المتحدة، وقال إنه يريد أن يعرف كم يمكنه أن يكسب من يعمل مهندسا كل شهر في بريطانيا؟ وكان ردي: "أنا لا أعرف.. ليس لدي أي فكرة.. أنا لست مهندسا"".

وتابع: "كان مهذبا جدا.. هرع للمساعدة في حقائبنا في كلا الطرفين وودعنا بلطف".

إرسكين، الذي قال إنه يساعد مكتب التحقيقات الفدرالي في تحقيقاته، لا يزال لديه سجل من رحلة أوبر على هاتفه المحمول.

وأظهر أنه دفع 41.69 $ للرحلة وصنف سايبوف بخمس نجوم من أصل خمسة.

وكان متوسط تقييمه 4.76، وأظهر التطبيق، أنه خلال أشهر تم تصنيفه خمس نجوم أكثر من 200 مرة.

(عربي 21)