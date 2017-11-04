living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترك سيارته وسافر وما اكتشفه بعد عودته لا يصدق.. كاميرا تفضح خدمة ركن السيارات في المطار

4
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ترك أحد الأشخاص سيارته من نوع أودي، التي تفوق قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني، في خدمة صف السيارات بمطار غاتويك البريطاني، بعد سفره إلى البرتغال.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشخص تفاجأ بعد عودته من البرتغال، حين اكتشف أن سيارته استخدمت وسارت أكثر من 8 كيلومترات.
 
وكان شون بيكرليغ، (30 عاما) من باكينغهامشاير، يعتقد أن سيارته "أودي S3" الزرقاء التي تبلغ من العمر خمسة أشهر، ستكون آمنة وسليمة خلال عطلته التي قضاها في البرتغال لمدة أسبوع، ولكن حدث العكس.
 
ووجد بيكرليغ أن أحد السائقين، من خدمة الصف، استخدم سيارته في طريق مزدوج وبسرعة بلغت 131mph في الساعة (210 كلم في الساعة).
 
واستخدم مالك السيارة كاميرا "داش كام" من أجل اكتشاف ماذا جرى خلال مدة غيابه، فتفاجأ بسيارته تسير بسرعة جنونية في طريق مزدوج.
 
وذكر بيكرليغ "أي شخص دخل السيارة وشغلها ستبدأ الكاميرا في التسجيل.. داش كام تقدم كل التفاصيل حول الرحلة كالتاريخ والتوقيت والسرعة ومكان الرحلة.."
 
وقالت إدارة المطار "خدمة صف السيارات في مطار غاتويك تأخذ مسؤوليتها في رعاية المركبات على محمل الجد".
 
وتابعت "تعرفنا على الموظف وتم طرده.. ونعتذر للسيد المتضرر".
 
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout