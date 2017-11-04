قصة مؤثرة - عاشا معا 70 عاما وتوفيا سويا في حديقتهما

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توفي زوجان في عقدهما الثامن، دامت علاقة الحب التي جمعتهما منذ المراهقة 70 عاما، وذلك في حديقة منزلهما في ويلز بالمملكة المتحدة، خلال موجة الحر في الصيف، بعد أن تعرض كل منهما لسقطة فتاكة، بحسب تقرير التحقيق.

وقد تعثر توني وليامز (86 عاما) عندما كان يرش مبيدا للأعشاب الضارة وكسرت عدة أضلع في جسمه. وهرعت زوجته فيث (87 عاما) لإغاثته، فسقطت بدورها سقطة قاتلة في سانت دنتس في جنوب ويلز.

وقلقت ابنتهما روث، لأنها لم تتلق أنباء منهما، فطلبت من الجار الاطمئنان على والديها، فوجدهما الأخير ممددين على الأرض في الحديقة، وسط حرارة بلغت 30 درجة مئوية يوم 18 يونيو.

وقالت روث: "إنه أمر مؤسف بالفعل. كل هذا حصل لأن والدي أصر على التخلص من الأعشاب السامة". وتوني وفيث متزوجان منذ العام 1960، وكان توني أستاذ علوم.