living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصة مؤثرة - عاشا معا 70 عاما وتوفيا سويا في حديقتهما

4
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توفي زوجان في عقدهما الثامن، دامت علاقة الحب التي جمعتهما منذ المراهقة 70 عاما، وذلك في حديقة منزلهما في ويلز بالمملكة المتحدة، خلال موجة الحر في الصيف، بعد أن تعرض كل منهما لسقطة فتاكة، بحسب تقرير التحقيق.
 
وقد تعثر توني وليامز (86 عاما) عندما كان يرش مبيدا للأعشاب الضارة وكسرت عدة أضلع في جسمه. وهرعت زوجته فيث (87 عاما) لإغاثته، فسقطت بدورها سقطة قاتلة في سانت دنتس في جنوب ويلز.
 
وقلقت ابنتهما روث، لأنها لم تتلق أنباء منهما، فطلبت من الجار الاطمئنان على والديها، فوجدهما الأخير ممددين على الأرض في الحديقة، وسط حرارة بلغت 30 درجة مئوية يوم 18 يونيو.
 
وقالت روث: "إنه أمر مؤسف بالفعل. كل هذا حصل لأن والدي أصر على التخلص من الأعشاب السامة". وتوني وفيث متزوجان منذ العام 1960، وكان توني أستاذ علوم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout