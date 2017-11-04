A + A -







عثرت الجمارك الألمانية في مطار فرانكفورت الدولي على مادة “الكوكايين” مخبأة داخل قصص للأطفال.



وأعلنت السلطات، امس الجمعة، أن المخدرات التي عثرت عليها في مركز البريد الدولي بمطار فرانكفورت، كانت داخل طردين قادمين من أوروغواي.

وبحسب البيانات، فقد كان بداخل الطردين 400 غ من الكوكايين، بقيمة سوقية تبلغ نحو 30 ألف يورو.



وذكرت السلطات أن المخدرات كانت مخبأة داخل كتابين كبيرين.



وقالت المتحدثة باسم سلطات الجمارك الألمانية، إيزابيل غيلمان إن الأشعة السينية أظهرت ظلالا غير عادية في الطردين، وعند فتح المغلفات ظهر مسحوق أبيض.



يذكر أن سلطات أكبر مطار في ألمانيا ضبطت في عام 2016 قرابة 5300 كغ من المخدرات، من بينها 97 كغ من مادة الكوكايين.