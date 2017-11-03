لهذا السبب تم إغلاق حساب ترامب على تويتر لـ11 دقيقة

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كشفت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن السر وراء إغلاق الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حدث اليوم الجمعة قائلة إن أحد موظفيها قام بذلك في آخر يوم له بالشركة.



وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي صباح التركية فقد تراجعت "تويتر" في بيان رسمي عن قولها إن سبب إيقاف حساب ترامب ناجم عن عطل غير مقصود كما أعلنت في بيان سابق.

وأوضحت أنّ التحقيق الذي أجرته الشركة كشف أن أحد الموظفين أغلق الحساب في يوم عمله الأخير بالشركة.

وكانت شركة "تويتر" أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تعطل دون قصد" لمدة 11 دقيقة. وأُغلق الحساب الذي يتابعه 42 مليون شخص تقريبًا، في السابعة مساء الخميس بتوقيت واشنطن.

ولاقت حادثة إغلاق حساب الرئيس الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرا.

ونشر النائب السابق في مجلس النواب الأمريكي دافيد جولي على حسابه في "تويتر" مطالبا بترشيح الشخص الذي أغلق حساب ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

أما موقع "ماشابل" الأمريكي الإخباري فأورد خبر الإغلاق تحت عنوان: الأمريكي البطل في يومه الأخير يغلق حساب ترامب على "تويتر".

وبعد الإغلاق المؤقت لصفحة ترامب، تظهر للزائر عبارة "نأسف الصفحة المطلوبة غير موجودة"، وعبّر المغردون الأمريكيون عن رؤيتهم لهذه العبارة بأنها "من أسعد لحظات عام 2017".

المصدر: arabi21