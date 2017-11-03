لماذا البيض البني أغلى من البيض الأبيض؟ وما الفرق بينهما؟

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كشف تقريرٌ لموقع "هافينغتون بوست" عن الفرق بين البيض الأبيض والبيض البني، مُعلناً أنّ الدجاجة صاحبة الريش وشحم الأذن الأبيض، تبيض بيضاً أبيض، أمّا الدجاجة صاحبة الريش وشحم الأذن الأحمر فتبيض بيضاً بنياً.

وأوضح التقرير أنّ الطعم وسمك القشرة لا يختلفان بين البيض الأبيض والبيض البني، لافتاً الى أنّ البيض البني أغلى من البيض الأبيض.

وأشار الى أنّ الدجاجة المنتجة للبيض البني أكبر من سواها، لذلك فإنّ تكلفة تغذيتها وتربيتها أكبر، وبالتالي يصبح سعر البيضة أعلى.

وأكّد الموقع أنّ لون القشرة لا يحدّد أي بيضة تحتوي على قيمة غذائية أعلى، بل انّ النظام الغذائي التي تعتمده الدجاجة هو ما يحدّد أي بيضة تحمل القيمة الغذائية الأعلى.