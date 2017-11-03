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قَتَلَه ثمّ قطع أطرافه وأخفاها مجمّدة.. والسبب صادم!

3
NOVEMBER
2017
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بدأت محاكمة رجل في ألمانيا بتهمة قتل متقاعد يبلغ من العمر 80 عاما وتقطيع أطرافه بدافع الحصول على معاشه.
 
وأفاد الادعاء العام أمام المحكمة في العاصمة برلين، بأن المتهم كسب ثقة الضحية بعدما توفيت زوجة الأخير عام 2006.
 
وبحسب بيانات الادعاء العام، قتل المتهم الضحية في منزله بإطلاق النار على رأسه، ثم قطع أوصاله وخبأها في المجمد مع اقتراب حلول عام 2007.
 
ويرى الادعاء العام أن المتهم، الذي يعمل تاجر خردة، فعل ذلك بدافع الحصول على معاش الضحية على مدار الأعوام العشرة الماضية، الذي يبلغ شهريا ألفي يورو.
 
واكتشفت السلطات الألمانية جثة الضحية في منزله بحي برينتسلاور ببرلين عندما فتحت شقته في كانون الثاني الماضي، وعثرت على جثته داخل المجمد.
 
وأثارت هذه الجريمة الفزع في ألمانيا، لأن اختفاء الضحية ظل غير ملحوظ لسنوات كثيرة.
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