بالصورة - لن تصدقوا بماذا تنكر نجل ترامب في "هالوين"

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لم يخفِ دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعجابه بوالده في عيد "هالوين"، حيث قام بارتداء بزة تمثل شكل والده.

ونشر موقع "ماشبل" صورا لجونيور وأطفاله، نشرها هو على حسابه، أثناء عيد "هالوين"، الذي يحتفل فيه الأشخاص بارتداء أزياء مخيفة أو غريبة.

وظهر جونيور مرتديا قناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومتوشحا بعلم الولايات المتحدة، فيما ارتدى أطفاله أزياء مختلفة منها أزياء جنود ورجال الدفاع المدني.

وكان جونيور قد لاقى انتقادات لاذعة لاستخدامه صورة ابنته كلوي في "هالوين"، وغرد تحتها قائلا: "سآخذ نصف حلويات كلوي وأعطيها للأطفال في المنازل، الوقت ليس متأخرا لتعليمها شيء عن التشاركية".

وهاجم مغردون جونيور واتهموه بالنفاق، لأن سياسات والده تصب في مصلحة الأغنياء فقط وتبتعد عن مبادئ "العدالة الاجتماعية"، وفقا لهم.