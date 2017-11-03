سوري "يهزم" الأمن في مطار أورلي بفرنسا

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قالت مصادر قضائية في فرنسا، الخميس، إن الشرطة اعتقلت شابا سوريا بعد أن نجح في التسلل إلى مدرج في مطار أورلي بباريس، حيث حاول الصعود إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية.

ونقلت فرانس برس عن المصدر قوله إن سوريا، يبلغ من العمر 27 عاما، اعتقل في مطار أورلي بعد تجاوزه نقطة تفتيش وتمكّنه من الدخول إلى المدرج ومحاولته الاقتراب من الطائرة.

وحاول الرجل التوجه إلى طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية من دون أن يُعرف ما إذا تمكّن من الدخول اليها ام لا، وتم القبض عليه سريعا.

وفي هذه المرحلة من القضية، تم استبعاد فرضية العمل الإرهابي، وفق المصدر الذي أضاف أن الرجل أكد "نيته التوجه إلى سوريا".