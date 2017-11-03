داعش يتبنى هجوم مانهاتن

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أعلن تنظيم داعش المتشدد، الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حشدا من المارة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية الثلاثاء الماضي، موقعا 8 قتلى وعددا من الجرحى.

وقالت وسيلة دعائية للمتشددين على الإنتنرت إن منفذ الهجوم ينتمي إلى داعش، مشيرة إلى أنه هاجم عددا من الأشخاص "في أحد شوارع مدينة نيويورك.. مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20..".

وكان حاكم نيويورك، أندرو كومو، أكد، الأربعاء، أن المهاجم، الذي أطلقت الشرطة النار عليه واعتقلته، ترك رسالة يعلن فيها إنه نفذ الهجوم باسم تنظيم داعش.

وكانت السلطات الأميركية قالت إن المهاجم، وهو مهاجر أوزبكستاني، عمل بشكل منفرد فيما يبدو، لكن الهجوم الذي وقع يوم الاحتفال بعيد الهالوين يحمل كل العلامات المميزة لعمل إرهابي.

ودهس المهاجم بشاحنته الصغيرة عددا من المارة وراكبي الدراجات على طريق الدراجات، في يوم خريفي مشمس، على بعد بضع أبنية من موقع برجي مركز التجارة العالمي.

ودهست الشاحنة التي كانت تسير بسرعة مائة كيلومتر في الساعة كل من كان في طريقها، حتى اصطدمت بجانب حافلة مدرسية.