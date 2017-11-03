طائرة روسية جديدة تحاكي جميع أنواع الطائرات الحربية

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سبوتنيك-

تستخدم القوات الجوية الروسية طائرة مستحدثة لتدريب طياريها.

وصُنعت هذه الطائرة التي تحمل اسم "ياك-130" لتحل محل طائرات التدريب المتقادمة، وبالأخص طائرة "إل-39" التشيكية.

وتتميز طائرة "ياك-130" بأنها تتيح تدريب الطيارين على قيادة جميع أنواع الطائرات المقاتلة النفاثة.

ويمكن لمن يطيرعلى طائرات "ياك-130" الموجودة في مراكز التدريب التابعة للقوات الجوية الروسية أن يشعر أنه يقود قاذفة القنابل "سو-34" أو مقاتلة "سو-30إس إم" أو "سو-35" أو"ميغ-29".

ومن أجل محاكاة هذه أو تلك من الطائرات لا يتطلب الأمر إلا تغيير برنامج الإدارة والتحكم بطائرة "ياك-130".

ويقول الخبير العسكري أنتون لافروف: "لكل نوع من أنواع الطائرات الحربية خصائصه المتميزة في حين من الصعب بل من المستحيل أن تتوفر جميع أنواع الطائرات في مركز التدريب الواحد. وتسمح طائرة "ياك-130" بحل هذه المشكلة".

ومن مزايا طائرة "ياك-130" انخفاض كلفة تشغيلها وإمكانية التدريب على استخدام جميع الأسلحة الجوية المتوفرة، إذ أنها تستطيع أن تحمل صواريخ جو/جو وصواريخ جو/سطح والقنابل الجوية.

وتملك القوات الجوية الروسية أكثر من 90 طائرة من طراز "ياك-130" حالياً، وسيكون بحوزتها في عام 2018 أكثر من 100 طائرة "ياك-130".