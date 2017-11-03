living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طائرة روسية جديدة تحاكي جميع أنواع الطائرات الحربية

3
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سبوتنيك-

تستخدم القوات الجوية الروسية طائرة مستحدثة لتدريب طياريها.

وصُنعت هذه الطائرة التي تحمل اسم "ياك-130" لتحل محل طائرات التدريب المتقادمة، وبالأخص طائرة "إل-39" التشيكية.

وتتميز طائرة "ياك-130" بأنها تتيح تدريب الطيارين على قيادة جميع أنواع الطائرات المقاتلة النفاثة.

ويمكن لمن يطيرعلى طائرات "ياك-130" الموجودة في مراكز التدريب التابعة للقوات الجوية الروسية أن يشعر أنه يقود قاذفة القنابل "سو-34" أو مقاتلة "سو-30إس إم" أو "سو-35" أو"ميغ-29".

ومن أجل محاكاة هذه أو تلك من الطائرات لا يتطلب الأمر إلا تغيير برنامج الإدارة والتحكم بطائرة "ياك-130".

ويقول الخبير العسكري أنتون لافروف: "لكل نوع من أنواع الطائرات الحربية خصائصه المتميزة في حين من الصعب بل من المستحيل أن تتوفر جميع أنواع الطائرات في مركز التدريب الواحد. وتسمح طائرة "ياك-130" بحل هذه المشكلة".

ومن مزايا طائرة "ياك-130" انخفاض كلفة تشغيلها وإمكانية التدريب على استخدام جميع الأسلحة الجوية المتوفرة، إذ أنها تستطيع أن تحمل صواريخ جو/جو وصواريخ جو/سطح والقنابل الجوية.

وتملك القوات الجوية الروسية أكثر من 90 طائرة من طراز "ياك-130" حالياً، وسيكون بحوزتها في عام 2018 أكثر من 100 طائرة "ياك-130".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout