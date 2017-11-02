living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: لن تصدقوا ماذا أخرج الأطباء من معدة رجل!

2
NOVEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قام جراحون في أحد المستشفيات الهندية بإزالة مئات المسامير الحديدية من معدة رجل اعتاد أن يبتلع الأشياء الغريبة، بعدما بدأ يعاني من آلام حادة في البطن منذ حوالي شهرين.


بعدما عانى براديب كومار دالي (48 عاماً) من آلام مبرحة في معدته طوال شهرين، نقل إلى المستشفى ليكتشف الأطباء وجود عدد هائل من المسامير في معدته.

 


وقد فوجئ الأطباء بعد إجراء تصوير لمعدة كومار بالموجات فوق الصوتية، بكومة ضخمة من المسامير داخل جوفه وبدؤوا عملية دقيقة لإخراجها.


ويذكر بأن الأطباء أمضوا يومين في إخراج 600 مسمار من جوف الرجل باستخدام مغناطيس خاص، ولحسن الحظ لم يصب الرجل بأي أذى أثناء إخراج المسامير الحادة من معدته.


وقال الدكتور سيدهارتا بيسواس، الذي قاد الفريق الطبي في مستشفى كلية كالكوتا الطبية في الهند: "في الشهر الماضي جاء كومار مع عائلته وهو يحمل صوراً تظهر كمية كبيرة من المسامير في معدته".

 

وأضافت الدكتور بيسواس: "قررنا أن نخرج المسامير كلها، وكان أمراً محفوفاً بالمخاطر. كان بطنه منتفخاً بسبب العدد الكبير من المسامير التي استقرت فيه، ولحسن الحظ لم تؤثر المسامير على معدته. قمنا بإحداث شق صغير في المعدة واستخدمنا مغناطيساً لإخراج المسامير واحداً تلو الآخر"


من الجدير بالذكر بأن براديب، الذي يعاني من مرض الفصام، اعتاد طوال حياته ابتلاع أجسام غير صالحة للأكل. إلا أن أفراد أسرته لم يعلموا أنه يبتلع المسامير حتى شاهدوها بأعينهم، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

24.ae

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout