بالصور: لن تصدقوا ماذا أخرج الأطباء من معدة رجل!

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قام جراحون في أحد المستشفيات الهندية بإزالة مئات المسامير الحديدية من معدة رجل اعتاد أن يبتلع الأشياء الغريبة، بعدما بدأ يعاني من آلام حادة في البطن منذ حوالي شهرين.



بعدما عانى براديب كومار دالي (48 عاماً) من آلام مبرحة في معدته طوال شهرين، نقل إلى المستشفى ليكتشف الأطباء وجود عدد هائل من المسامير في معدته.



وقد فوجئ الأطباء بعد إجراء تصوير لمعدة كومار بالموجات فوق الصوتية، بكومة ضخمة من المسامير داخل جوفه وبدؤوا عملية دقيقة لإخراجها.



ويذكر بأن الأطباء أمضوا يومين في إخراج 600 مسمار من جوف الرجل باستخدام مغناطيس خاص، ولحسن الحظ لم يصب الرجل بأي أذى أثناء إخراج المسامير الحادة من معدته.



وقال الدكتور سيدهارتا بيسواس، الذي قاد الفريق الطبي في مستشفى كلية كالكوتا الطبية في الهند: "في الشهر الماضي جاء كومار مع عائلته وهو يحمل صوراً تظهر كمية كبيرة من المسامير في معدته".

وأضافت الدكتور بيسواس: "قررنا أن نخرج المسامير كلها، وكان أمراً محفوفاً بالمخاطر. كان بطنه منتفخاً بسبب العدد الكبير من المسامير التي استقرت فيه، ولحسن الحظ لم تؤثر المسامير على معدته. قمنا بإحداث شق صغير في المعدة واستخدمنا مغناطيساً لإخراج المسامير واحداً تلو الآخر"



من الجدير بالذكر بأن براديب، الذي يعاني من مرض الفصام، اعتاد طوال حياته ابتلاع أجسام غير صالحة للأكل. إلا أن أفراد أسرته لم يعلموا أنه يبتلع المسامير حتى شاهدوها بأعينهم، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.



24.ae