التحرش يطيح بالوزير.. وهذا ما فعله مع المذيعة!

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تحدثت تقارير بريطانية مساء الأربعاء عن أن وزير الدفاع السير مايكل فالون قدم استقالته إلى رئيسة الحكومة تيريزا ماي، وسط عاصفة من فضائح تحرش تورط فيها وزراء، تزلزل "قصر ويستمنستر".



وفق مصادر بريطانية، فإن "مايكل فالون استقال من منصبه كوزير للدفاع، واعترف بأن سلوكه في الماضي ربما كان دون المستوى".



وكان وزير الدفاع البريطاني اعترف بوضع يده على ركبة المذيعة جوليا هارتلي - بريور أثناء تناولهما العشاء قبل 15 عامًا، موضحة أنه إعتذر آنذاك لها على تصرفه، وهو يعتبر الموضوع مغلقًا.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن صديق للسير مايكل قوله إنه والمذيعة "تجاوزا هذه الواقعة، وأصبحا صديقين جيدين الآن". وكانت هارتي بروير كتبت على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تحدثت سابقًا عن وزير في مجلس الوزراء وضع يده مرارًا على ركبتي خلال حفل عشاء مؤتمر".



وأشارت إلى أنها: "أخبرته بهدوء أنه إذا كرر هذا الأمر مرة أخرى، فسوف ألكمه في وجهه". وقالت إنها لا تزال تحتفظ بعلاقة صداقة معه. وقالت إنها لم تعتبر الأمر أكثر من مجرد "أمر مسلٍّ إلى حد ما"، رافضة أن يتم التعامل معها كضحية للتحرّش، لأنها كانت لتمنعه إذا لم يتوقف.