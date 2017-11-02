فيديو مؤثر - ما فعلته هذه الممرضة مع مريضة على فراش الموت أشعل مواقع التواصل

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إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً لممرضة تغني لإحدى مريضاتها البالغة من العمر 63 عاماً، والتي تعيش آخر أيامها بسبب معاناتها مع مرض سرطان الكبد.

ونشر موقع womansday قصة المريضة مارغريت سميث التي تم تشخيص مرضها الخبيث قبل عام، وتطور وضعها الصحي بشكل سيء في الأسبوع الماضي، فدخلت إلى المركز الطبي لجامعة Vanderbilt، والتقت بالممرضة أوليفيا نيوفيلدر، التي وصفت بالـ"ملاك".

قضت أوليفيا الساعات الاخيرة مع مارغريت، وغنت لها أغنيتها المفضلة: "Dancing in the Sky" لداني وليزي. وقد تم نشر هذا المقطع على موقع "فايسبوك" وحقق ملايين المشاهدات ولاقى اعجاب الالاف.