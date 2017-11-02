أكثر النساء نفوذاً في العالم.. ميركل تتصدر دائماً واثنتان من دولة عربية وإيفانكا تدخل القائمة

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نشرت مجلة "فوربس" الأميركية، مساء الأربعاء الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، قائمتها السنوية للنساء الـ 100 الأكثر نفوذاً في العالم.

وتصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القائمة للعام السابع على التوالي، تلتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وحلّت، ميليندا غيتس، زوجة الملياردير الأميركي بيل غيتس، ورئيسة مؤسسة "بيل آند ميليندا غيتس" الخيرية، في المرتبة الثالثة، تلتها سيدة الأعمال الأميركية شيريل ساندبيرغ، كبيرة مسؤولي التشغيل في شركة "فيسبوك"، ثم المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، الأميركية ماري بارا.

وضمّت قائمة فوربس لهذا العام امرأتين إماراتيتين هما: لبنى بنت خالد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ورئيسة جامعة زايد، في المرتبة 36، وسيدة الأعمال رجاء عيسى القرق، في المرتبة 90.

كما ضمّت القائمة أيضاً الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش، في المرتبة 30، وزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، في المرتبة 33.

وللمرة الأولى انضمت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للقائمة وحلّت في المرتبة 19، كما ضمّت القائمة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، في المرتبة 65.

وتعكس هذه القائمة مدى تأثير النساء من جميع أنحاء العالم في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية.

(huffpost)