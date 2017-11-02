منشق كوري يحذر واشنطن من كارثة

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من أبلغ منشق كوري شمالي رفيع المستوى الحضور خلال جلسة للكونغرس الأميركي بأن أي ضربة عسكرية استباقية للولايات المتحدة من شأنها أن تؤجج انتقاما تلقائيا من جانب كوريا الشمالية، التي قد تطلق نيران المدفعية والصواريخ قصيرة المدى على كوريا الجنوبية.

وأدلى تاي يونغ هو بإفادته، الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي.

وانشق تاي عن نظام كوريا الشمالية عام 2016 عندما كان نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة كوريا الشمالية بلندن.

وقال تاي إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تنتصران بعد ضربة عسكرية وقائية، ولكن سوف تكون هناك "تضحية بشرية".

وأضاف أن كوريا الشمالية لديها عشرات الآلاف من المدافع الثقيلة والصواريخ قصيرة المدى عند خط ترسيم الحدود العسكرية، وأن ضباطا من كوريا الشمالية تدربوا على إطلاق النار على كوريا الجنوبية ردا على أي قصف أو ضربة عسكرية أميركية.