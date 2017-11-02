ترامب يريد إعدام منفذ هجوم نيويورك

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن منفذ هجوم نيويورك الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح عشرة آخرين، يجب إعدامه.

وكان حاكم ولاية نيويورك الأميركية قال، الأربعاء، إن منفذ الهجوم في حي مانهاتن دهسا، باقتحام مسار للدراجات بشاحنة مستأجرة، الثلاثاء، على صلة بتنظيم داعش المتشدد.

ووصف الرئيس الأميركي منفذ اعتداء نيويورك "المروع" بـ"الحيوان"، وشدد ترامب على ضرورة تعديل سياسة الهجرة، وبخاصة إنهاء برنامج اليانصيب على الإقامات الدائمة في الولايات المتحدة.

وأوضح من البيت الأبيض "علينا أن نكون أكثر صرامة، وأكثر ذكاء وأقل مراعاة"، وذلك غداة الاعتداء.

وذكرت السلطات الأميركية أن المهاجم، وهو مهاجر أوزبكي، عمل بشكل منفرد فيما يبدو، لكن الهجوم الذي وقع يوم الاحتفال بعيد الهالوين يحمل كل العلامات المميزة لعمل إرهابي.

ودهس المهاجم بشاحنته الصغيرة عددا من المارة وراكبي الدراجات على طريق الدراجات، في يوم خريفي مشمس، على بعد بضع أبنية من موقع برجي مركز التجارة العالمي.

ودهست الشاحنة التي كانت تسير بسرعة مئة كيلومتر في الساعة كل من كان في طريقها، حتى اصطدمت بجانب حافلة مدرسية.