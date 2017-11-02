بالصور - 3 قتلى في اطلاق نار داخل متجر وول مارت في ولاية كولورادو الاميركية

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أعلنت شرطة مدينة تورنتون في ولاية كولورادو الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار أمام مخزن "وول مارت" إلى ثلاثة أشخاص .

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة على موقع "تويتر": "لم يتم اعتقال أي شخص في الوقت الراهن، وللأسف، المرأة التي نقلت إلى المستشفى توفيت جراء إصابتها بجروح. نؤكد مقتل ثلاثة أشخاص".

وكان قد ذكر، في وقت سابق، أن عدد القتلى في الحادث هو شخصان اثنان.

هذا وكان قد جرى إطلاق النار بالقرب من مخزن "وول مارت" مساء يوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي. وذكرت القناة التليفزيونية المحلية "كي إم جي اتش-تي في" بأنه لا توجد بيانات حول روابط محتملة لما حدث مع الإرهاب في هذه المرحلة.