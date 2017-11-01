مفاجأة عن منفذ هجوم منهاتن.. هذا ما حصل معه قبل عمليته

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أفادت Santa Monica Observer بأن سيف الله صايبوف منفذ الهجوم الإرهابي في منهاتن بنيويورك، فاز باليانصيب بالبطاقة الخضراء، ودخل بها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية بالذات تشرف على برنامج اليانصيب المخصص للفوز بالتأشيرات DiversityImmigrantVisa

(تأشيرات للمهاجرين من جنسيات مختلفة). وهو يقدم كل عام 55 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لمواطني الدول ذات مستويات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة. ويقال إن الكمبيوتر بالذات يحدد الفائزين في اليانصيب عن طريق الاختيار العشوائي.

تجدر الإشارة إلى أن منفذ هجوم منهاتن صايبوف قام في 31 أكتوبر، على متن شاحنة بيك آب مستأجرة بدهس المارة عمدا في منهاتن بنيويورك، ومن ثم اصطدم بحافلة لنقل التلاميذ من الفتيان المعاقين، وبعد ذلك غادر الرجل الشاحنة راكضا وهو يصرخ "الله أكبر" وأخذ يطلق الرصاص بشكل عشوائي، ونجم عن ذلك مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.