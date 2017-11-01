البابا فرنسيس يتحدث عن "أمر غريب" يحدث خلال الصلاة

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قال البابا فرنسيس، إنه يغفو في بعض الأحيان أثناء أدائه الصلوات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عددا من القديسين عرفوا بإغماض عيونهم في لحظات روحانية.

وذكر البابا في حلقة بثت على التلفزيون الكاثوليكي، "حين أصلي، يداهمني النعاس" وأضاف أن القديسة تيريزا مرت أيضا بذلك، في إشارة إلى راهبة فرنسية عاشت خلال القرن الثامن عشر.

وأضاف أن المسيحيين مدعوون إلى أن يصبحوا أثناء التعبد بمثابة "أطفال صغار يستلقون على أذرع آبائهم".

ويخلد البابا إلى النوم، في كل يوم، نحو الساعة التاسعة مساءً ويصحو على الساعة الرابعة صباحا، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأصبح البابا فرنسيس، وهو أرجنتيني الأصل، بابا للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، في مارس 2013.