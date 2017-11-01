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أول "قرار" من ترامب بعد حادث مانهاتن

1
NOVEMBER
2017
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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد إجراءات مراقبة المسافرين القادمين للولايات المتحدة، بعد حادث الدهس الذي شهدته مانهاتن في نيويورك.
 
وكتب ترامب في حسابه على "تويتر"، "لقد أمرت للتو الأمن الداخلي تشديد برنامج التدقيق الموجود بالفعل.. أن تكون سياسيا هذا جيد ولكن ليس لهذا الأمر".
 
وتجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران العالمية، بدأت الأسبوع الماضي، تنفيذ مقابلات أمنية للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة قبل تسجيل الدخول للرحلات.
 
هذا وقتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 12 آخرون بجروح في نيويورك بعد أن دهس سائق شاحنة صغيرة حشداً من المارة وسائقي الدراجات الهوائية قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله.
 
وعلق ترامب على الحادث قائلا، إن منفذ الهجوم شخص "مختل" و"مريض نفسيا". وبعد ذلك، وصف الهجوم بالإرهابي وقال "علينا أن لا نسمح لتنظيم داعش بالعودة أو الدخول إلى بلادنا بعد هزيمته في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.. كفى".
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