تعرف على ضحايا "حادث نيويورك" الإرهابي

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بعد الإعلان رسميا عن مقتل 8 أشخاص في "حادثة الدهس" الإرهابية التي وقعت جنوب غربي حي مانهاتن بمدينة نيويورك، كشفت وسائل الإعلام، مساء الثلاثاء، عن جنسيات الضحايا.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، قتل 5 أرجنتينيون في حادثة الدهس الإرهابية، فيما لقيت مواطنة بلجيكية مصرعها، ولم يعرف بعد هوية الاثنين الأخرين.

وذكرت الصحيفة أن 6 رجال من الأرجنتين كانوا ضمن مجموعة في مدينة نيويورك للاحتفال بالذكرى الثلاثين على تخرجهم، لقى منهم 5 مصرعهم فيما نقل السادس إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ضحية بلجيكية

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرز، مقتل امرأة بلجيكية في الحادث الإرهابي.

وقال ريندرز في تغريدة على تويتر: "أعلن بعميق الحزن أن هناك ضحية بلجيكية" في عداد قتلى هجوم مانهاتن، معربا عن "تعازيه للعائلة والأصدقاء".

وأوضح أن الضحية "امرأة من رولرز في فلاندرز الغربية كانت في رحلة مع شقيقتها ووالدتها" إلى نيويورك، مشيرا إلى أن القنصل العام البلجيكي يساعد الأسرة.

يذكر أن حادثة الدهس الإرهابية في مانهاتن تعد الأولى منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001، التي يسقط فيها قتلى في هجوم إرهابي في نيويورك.