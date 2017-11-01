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بالصور - تفاصيل مثيرة عن مهاجم مانهاتن.. من هو؟

1
NOVEMBER
2017
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قتل ثمانية اشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرون عندما اقتحم سائق شاحنة صغيرة ممرا للدراجات في مانهاتن بنيويورك بسرعة عالية بعد ظهر امس في هجوم وصفته السلطات بأنه إرهابي.
 
الى ذلك أظهرت المعلومات الأولية التي تسربت في أعقاب الهجوم، بحسب موقع "العربية" أن المنفذ هو مهاجر مسلم من أوزباكستان وصل إلى الولايات المتحدة قبل سبعة سنوات، وأقام في ولاية فلوريدا إلى أن قصد نيويورك لتنفيذ عمليته الإرهابية التي انتهت بمقتل 8 أشخاص إضافة إلى اعتقاله.
 
وقد اشارت "العربية" نقلاً عما تداولته وسائل اعلام اميركية الى ان اسمه (سيف الله حبيبُ اللايفيتش سايبوف) ويبلغ من العمر 29 عاماً، ويقطن في مدينة "تامبا" بولاية فلوريدا الأميركية، منذ العام 2010، إلا أنه سكن في ولاية "أوهايو" قبل ذلك في العام نفسه أول ما وصل الأراضي الأميركية.
وقالت وسائل الإعلام الأميركية إن سايبوف له سجل إجرامي وأسبقيات، لكن أغلب سجله يتضمن مخالفات مرورية ارتكب أغلبها في ولايتي ميسوري وبنسلفانيا.
 
كما يعمل الشاب سايبوف سائق شاحنة تجارية، لكن أحد أصدقائه يقول إنه عمل أيضاً سائق تاكسي، وعاش فترة من الزمن في ولاية نيوجيرسي. أما الشاحنة التي ارتكب بها جريمته في نيويورك فاكتشفت الشرطة أنها مستأجرة من شركة "هوم ديبوت" في نيوجيرسي.
 
وفي السياق قالت وسائل الإعلام إن سايبوف حاول الهروب بعد أن نفذ العملية بالشاحنة الصغيرة التي يستقلها، وظل يواصل عملية الدهس حتى ارتطمت الشاحنة بحافلة مدرسية فاضطر أن يغادرها ويحاول الهروب إلا أن الشرطة أطلقت النار باتجاهه فأصابته، ومن ثم تلقى العلاج في أحد مستشفيات نيويورك قبل أن يتم احتجازه في مركز للتوقيف تابع للشرطة الأميركية.
 
 
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