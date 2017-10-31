تهديد خطير من إيران لأمريكا

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قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تحتاج إلى زيادة مدى صواريخها الباليستية لأنها قادرة حاليا على الوصول إلى القوات الأمريكية المتمركزة بالمنطقة.

قال الجنرال محمد علي جعفري، قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، "العقوبات لن تؤدي سوى لزيادة عدد الصواريخ الإيرانية ودقتها"، حسب "رويترز".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن جعفري قوله "مدى صواريخنا 2000 كيلومتر ويمكن زيادته لكننا نعتقد أن هذا المدى كاف للجمهورية الإسلامية لأن معظم قوات الولايات المتحدة ومعظم مصالحها بالمنطقة تقع في هذا النطاق".

وأضاف قائلا "الأمريكيون يسعون إلى فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري بشأن برنامجه الصاروخي لكن هذه ذريعة للإضرار باقتصاد إيران".

وتملك إيران واحد من أكبر برامج الصواريخ بالشرق الأوسط وبعض صواريخها دقيقة التوجيه قادرة على ضرب إسرائيل.

وتقول الولايات المتحدة إن برنامج إيران الصاروخي ينتهك القانون الدولي لأن الصواريخ يمكن أن تحمل رؤوسا نووية في المستقبل.

وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.