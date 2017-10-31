بالصورة - توقيف نجل وزير الداخلية بتهمة الاختلاس

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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، استنادا إلى مصدر أمني، بتوقيف ألكسندر أفاكوف، نجل وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف بتهمة الاختلاس.





وأوضحت مصادر إعلامية أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا ألقت القبض على أفاكوف بشبهة اختلاس أموال الدولة، والاستيلاء على مخصصات للحرس الوطني الأوكراني.





وكانت المصادر أفادت في وقت سابق من اليوم بتفتيش منزل ألكسندر أفاكوف، وأكد ذلك في وقت لاحق والد المتهم أرسين أفاكوف، وزير الداخلية الأوكراني.



وأضافت المصادر أيضا باعتقال سيرغي تشيبوتار، النائب السابق لوزير الداخلية الأوكراني.