حاولت تسميم زوجها.. فقتلت 13 شخصاً!

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أعلنت الشرطة الباكستانية، توقيف، شابة زوجت بالإكراه، لقتلها 13 شخصا، إثر تسميم الحليب الذي كانت تريد تقديمه إلى زوجها.

وزوجت الشابة رغما عنها في سبتمبر، ببلدة فالفاني الواقعة في منطقة مظفركره (إقليم بنجاب الوسطي).

وقد أقرت بأنها دست السم في حليب زوجها، على ما قال المسؤول عن الشرطة المحلية عويس أحمد للصحافة.

ولم يشرب زوجها الحليب الذي صُبّ في مشروب قدم للعائلة، فتوفي 13 شخصا من بينهم الزوج، ونقل 14 شخصا آخر إلى المستشفى، على ما أفاد أحمد.

وأوضح المسؤول المحلي أن "الشرطة أوقفت آسيا بيبي ورجلا آخر وخالتها، متهمين بالتواطؤ معها ووجهت إليهم تهمة القتل"، مشيرا إلى أن الرجل عشيق الشابة، والخالة هي العقل المدبر للجريمة.