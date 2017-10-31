كارثة نووية تقتل 200 في كوريا الشمالية

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قتل ما لا يقل عن 200 مواطن كوري شمالي، إثر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، وفقا لما قاله مسؤول بكوريا الشمالية لوكالة أنباء، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مسؤول بكوريا الشمالية أن الحادث وقع خلال عملية بناء لنفق تحت الأرض في موقع بوكيونغ لإجراء التجارب النووية، الواقع في شمال شرق كوريا الشمالية، في يوم 10 أكتوبر الجاري.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء، نقلت عنها "الميرور" ، فإن نحو مائة من الأشخاص كانوا محاصرين في أنفاق تحت الأرض، وأنه أثناء عملية الإنقاذ وقع انهيار آخر، مما رفع العدد الكلي للقتلى إلى نحو 200 شخص.