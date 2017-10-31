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8 أشياء إذا رأيتموها في أحلامكم يجب أن لا تتجاهلوها وخصوصاً رقم 4!

31
OCTOBER
2017
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كانت الأحلام دائماً مصدر سحر لا ينضب عبر الحضارات التي كانت تحاول دراسة الأحلام وفك رموزها.
 
والكثيرون كانوا يعتقدون أن الأحلام التي نحلمها ليست ناتجة عن الصدفة. هذه الرسائل التي يبعثها عقلنا الباطن لها معانيها الخاصة بها.
 
الحلم وعلم النفس
 
أثبت عالم النفس كارل يونج أن تحليل الأحلام يفتح باباً نحو عالم اللاوعي والروحانية.
 
هناك مجال في العلم يهتم خصوصاً بما يجري خلال الأحلام، اسمه علم الأحلام. وبهذا الخصوص، قام فريق من العلماء في اليابان بتصوير الدماغ لمحاولة فك شيفرة الرسائل التي تصلنا في أحلامنا.
 
أظهرت نتيجة الدراسة أن هناك علاقة حقيقية بين ما نعيشه في خلال اليوم وبين أحلامنا. من المهم أن نقوم بتحليل حياتنا اليومية لنستطيع دراسة هذه الأحلام.
 
إليكم 8 رموز مخفية في أحلامنا ليس علينا تجاهلها:
 
الطيران:
إذا حلمتم غالباً أنكم تطيرون، فأنتم بحاجة ربما لبلوغ طموحكم. عدة أسئلة تعذبكم : أين ترغبون في الذهاب ؟ كيف ستصلون إلى هناك ؟
 عندما تستيقظون من حلم كنتم تطيرون فيه، تشعرون بأنكم مشحونون بطاقة إيجابية وكذلك برغبة متنامية في أن تكونوا أحراراً، في أن تنفصلوا عن جسمكم وأن تشعروا أنكم قادرون على بلوغ كل أهدافكم في الحياة.
 
 
شلال ماء :
الحلم بشلال هو على علاقة وثيقة بحالتكم الانفعالية. بالفعل، شلال الماء يرمز إلى النقاء وكذلك إلى التطهر. الماء هو رمز الحياة الذي يسقط من السماء إلى الأرض. بهذا المعنى، الشلالات تمثل الرابط بين الأرض والسماء.
 من جهة أخرى، الشلالات في الأحلام هي مؤشرات حقيقية على بداية تجربة جديدة أو تغييرات كبيرة تجري.
 
 
الأسنان :
الحلم بالأسنان أمر شائع جداً، وهو ليس دائماً علامة الشيخوخة. إذا حلمتم أنكم تقومون بخلع سن، فهناك شيء ما يجب أن يظهر بالتأكيد في حياتكم. بينما الحلم بأسنان متسوسة يرمز إلى الخوف والقلق. فقدان الأسنان يرتبط عموماً بمواقف جديدة تسبب التوتر مثل عمل جديد، الخوف من الفشل، الكذب،….
 
الموت :
الأحلام المرتبطة بالموت ترمز إلى نهاية شيء ما. هذا قد يتعلق بطبعكم (أنانية، خوف، قلق،…) أو بموقف (طلاق، انفصال،…). الموت في الأحلام يحتوي جانباً نفسياً متعلقاً بالتغييرات الكبيرة على مستوى المشاعر.
 الحلم بأنكم رأيتم ميتاً بدون أن تكلموه هو فأل حسن، هذا يبشر بالسعادة والغنى.
 الحلم بميت يتبعكم أو يهاجمكم هو دليل على الخيانة.
 الحلم بميت يتكلم معكم أمر إيجابي جداً، اتبعوا نصائحه وإرشاداته.
 
 
الحمل :
إذا حلمت بأنك حامل، انتظري نمواً وتطوراً، إما لهما علاقة بمشاريعك المستقبلية وإما بطموحاتك.
 بشكل عام، هذا النوع من الأحلام مرتبط بعملية الخلق وبولادة فكرة جديدة.
 
 
المنزل :
المنازل في الأحلام تعكس مختلف جوانب الشخصية. لكل غرفة معناها الخاص بها، مثلاً، العلية ترمز إلى الذكريات المختبئة، بينما القبو أو السرداب يعني الحدس أو اللاوعي.
 
 
المال :
إذا حلمتم بالمال، فهذا يرمز إلى حظكم وإلى تقديركم لنفسكم. بالفعل، الحلم الذي تربحون فيه جائزة اليانصيب، يشير إلى أنكم تجرون تغييرات في أسلوب حياتكم، بينما إذا حلمتم أنكم تعطون المال لأحدٍ ما، فربما أنتم تعيشون تجربة تخافون فيها من الفشل.
 
 
النار :
بحسب الظروف التي يجري فيها الحلم، فالنار قد يكون لها معنيين مختلفين. وبالتالي، اللعب مع النار هو إنذار يشير إلى أنكم تبدأون عملاً محفوفاً بالمخاطر. بينما رؤية النار من مسافة تكشف أنكم تتلقون تحولات. من جهة أخرى، إشعال نار في الحلم يعني الغضب.”الأحلام تحاول أن تشرح شيئاً لا تعرفه “الأنا” ولا تفهمه”- كارل يونج
 
 
 
 
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