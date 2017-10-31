هل تستمر الامطار؟.. اليكم طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة أحيانا خاصة في شمال البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب و ماطر أحيانا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد خاصة فترة الظهيرة كما تنشط الرياح أحيانا وتخف حدة الأمطار ليلا مع حدوث انفراجات واسعة.

الأربعاء: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة أحيانا خاصة في شمال البلاد.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض بسيط في درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع تساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة ويتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق ليلا اعتبارا من ارتفاع 2200 متر.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الأرز من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 11 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 50 كلم/س، تشتد أحيانا في المناطق الشمالية لتصل الى 60 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب وخلال فترة تساقط الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج رارة سطح الماء 24 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:57 ساعة غروب الشمس: 16:46