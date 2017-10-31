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ضربة "مدى الحياة" للمنتج المتحرش

31
OCTOBER
2017
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أضفت نقابة منتجي هوليوود (بي جي إيه) النافذة، طابعا رسميا على استبعاد المنتج الاميركي هارفي واينستين من دوائرها، مؤكدة أن التحرش الجنسي لن يكون مقبولا في صفوفها بعد الآن.
 
وقالت النقابة في بيان "نظرا إلى سلوك واينستين الذي وصف بشكل واسع في مقالات لا تزال تنشر حتى الآن، صوت مجلس الإدارة الوطني لنقابة المنتجين بالإجماع على استبعاد واينستين مدى الحياة".
 
وتتهم أكثر من 80 امرأة، بينهن ممثلات مثل غوينيث بالترو وأنجلينا جولي، المنتج بالتحرش الجنسي والاغتصاب، منذ نشر تحقيقين في صحيفة "نيويورك تايمز" ومجلة "ذي نيويوركر" قبل شهر تقريبا.
 
وينفي واينستين، الذي أصبح منبوذا، أن يكون أقام علاقات جنسية من دون موافقة الطرف الآخر.
 
والاثنين تحدثت نساء جديدات لصحيفة "نيويورك تايمز" عن حوادث وقعت في السبعينيات، عندما كان واينستين لا يزال منتجا لحفلات روك.
 
وسبق لواينستين أن طرد من أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح جوائز أوسكار.
 
وقد حصلت الأفلام الممولة من شركات الإنتاج التي أسسها مع شقيقه بوب على أكثر من 300 ترشيح للأوسكار، فازت بـ81 منها.
 
وقد صرف أيضا من منصبه كأحد رئيسي شركة "واينستين كومباني"، التي أسسها مع شقيقه، ومن مجلس إدارتها كذلك.
 
وقد فتحت شرطة نيويورك ولوس أنجلوس ولندن تحقيقات حول ادعاءات كثيرة في حق واينستين.
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