بوتين يكشف عن أشخاص يجمعون موادا بيولوجية من المواطنين الروس

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن بعض الأشخاص يجمعون موادا بيولوجية من المواطنين الروس.

وأكد بوتين أنه يتم جمع المواد البيولوجية لمختلف المجموعات العرقية وفي مناطق مختلفة. وأضاف "السؤال هنا — لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون هذا عمدا وبشكل احترافي. إننا محط اهتمام كبير".

وقال بوتين "أن من يجمعون المواد يستطيعون فعل ما يشاؤون، ويجب على الروس أن يفعلوا ما يجب عليهم".

كما قال رئيس المعهد الروسي للقانون، إيغور بوريسوف، خلال الاجتماع، إن هناك أشخاص ما يستخدمون أنظمة المراقبة لجمع معلومات عن أنماط حياة الروس لأهداف غير معروفة.

وفي وقت سابق، نشرت القيادة في سلاح الجو الأمريكي على الموقع الحكومي للشراء، مناقصة لشراء "غشاء زلالي" و"حمض نووي ريبوزي" من جسم شخص روسي.

وجاء في المناقصة، أنه يجب على العينات أن تكون مجمدة، وأن " الغشاء الزلالي" يجب أن لا يتعدى وزنه 0.25 غرام، ويمكن أن تكون العينات من أشخاص (متبرعين) مختلفين.

كما جاء في نص المناقصة، أن قوات سلاح الجو الأمريكية، غير مهتمة بعينات للأنسجة من أشخاص أوكرانيين، وحصرا يجب أن يكون المتبرع روسيا.