288 مليون دولار تعويضات حرب عمرها 50 عاماً

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أمرت محكمة، الاثنين، نيجيريا بدفع 88 مليار نايرا (288 مليون دولار) تعويضات لضحايا الحرب الأهلية عام 1967 لفشلها في إزالة الألغام من الأرض، وتطهيرها من الأسلحة الأخرى بعد نهاية العمليات القتالية.

ويدعو القرار الحكومة لدفع 50 مليار نايرا مباشرة لضحايا الحرب في 11 ولاية، وتخصيص 38 مليار نايرا لإزالة الألغام وبناء مدارس ومحاكم وكنائس ومساجد في المناطق المتضررة.

وقال قاض بمحكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنه لا تزال هناك "كميات كبيرة" من القنابل الحية التي تمنع الناس من استخدام أراضيها الزراعية منذ انتهاء الحرب عام 1970.

ولا يتحتم على الدول ذات السيادة الالتزام بقرارات المحكمة ولا يوجد إطار يجعلها ملزمة. كما أنه لم يصدر تعليق فوري من مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري على القرار.