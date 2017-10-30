تعاني من نزيف الدم من أنفها بشكل دوري.. وعند إكتشاف السبب، كانت الصدمة!

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قام الأطباء في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان الصينية، بخلع سن نما في أنف سيدة تبلغ من العمر 57 عاماً، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

وقالت الصحيفة إن هذه السيدة تعاني ومنذ سنوات عديدة من نزيف الدم من أنفها بشكل دوري، وكانت تعتقد خلال ذلك، أن السبب يكمن في إصابتها بما يسمى بـ Rhinitis أو coryza (التهاب الغشاء المخاطي للأنف).



ولكن الأطباء اكتشفوا وجود كائن غريب في تجويف الأنف الأيمن للمريضة. وفي البداية قرروا أن هذا الجسم دخيل كحشرة أو حجر صغير، ولكن خلال العملية الجراحية الخاصة باستخراجه تبين أنه سن ينمو في أنف السيدة.



وبعد إزالة وخلع السن توقف النزيف. وبالإضافة إلى ذلك، اختفى الشعور بالضيق في التنفس الذي اشتكت منه المرأة.