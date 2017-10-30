كاميرا سرية تسجل "عملا صادما" في مطعم شهير

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رصد شريط فيديو لقطات مقززة لمدير مطعم يستخرج كميات من الخبز الفاسد من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، أن أحد الموظفين في مطعم "Subway" صور الشريط بواسطة كاميرا سرية في فرع مدينة وارويكشاير وسط إنجلترا في وقت سابق هذا العام.

وفي الشريط، يوبخ المدير عاملا في المطعم لكونه ألقى الخبز الفاسد في السلة، وقال" إن لدينا نقصا في الخبز"، قبل أن يسارع إلى وضع الغذاء التالف في عربة تمهيدا لبيعه.

وأرسل المجلس المحلي مسؤولا إلى المطعم بعد أن علم بأمر الفيديو مطلع أكتوبر الجاري، ليكتشف عددا من المخالفات في إنتاج الطعام والنظافة.

وأشار إلى أنه جرى تسليم مدير المطعم رسالة تحذير بشأن الإخلال بالنظافة وإعداد الطعام، مؤكدا إجراء تفتيش لاحق للتأكد من التزامه بفحوى التحذير.

ورد المتحدث باسم المطعم بأن الفيديو يتعلق بحادث مر عليه وقت طويل وجرى إخضاعه للتحقيق، مشيرا إلى أنه يتبع قواعد صارمة لتزويد الزبائن بمنتجات ذات جودة عالية.