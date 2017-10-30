استيقظت لتجد نفسها ثرية.. بالصورة - خطأ يحول هذه المرأة إلى مليونيرة!

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استيقظت سيدة أسترالية لتجد نفسها ثرية بين عشية وضحاها، بعد أن تم إيداع مبلغ 24.5 مليون دولار عن طريق الخطأ في حسابها.

واكتشفت المحامية كلير وينرايت مبلغاً كبيراً تم تحويله إلى حسابها، في 25 تشرين الأول الجاري، كما أن رهنها العقاري تم دفعه بالكامل، بحسب موقع ذا ويست الأسترالي.

وكان بنك أي إن بي، قد أرسل إلى كلير في أيلول الماضي، رسالة يعلمها فيها أن هناك خصماً مباشراً على تسديد القروض، وقالت الرسالة، إن الأقساط الشهرية للسيدة كلير، ستكون 25.102.107 دولار، بدلاً من 2500 دولار، وأن الدفعة القادمة ستكون في 25 تشرين الأول.

وطلب بنك أي إن بي في البداية، مبلغ 25.1 مليون دولار، من البنك الذي تتعامل معه كلير وهو بنك سانت جورج، والذي قام بعد ذلك بتحويل المبلغ الضخم إلى حسابها. وعلى الرغم من أن كلا المصرفين يتواصلان حول الخطأ الذي وقع، إلا أن المبلغ لا يزال في حساب السيدة كلير.

وكتبت كلير على حسابها في فيس بوك مازحة “عندما يقوم البنك بتحويل 24.5 مليون دولار إلى حسابك، ويقوم بدفع رهنك العقاري بالكامل.. يمكن أن تهرب خارج البلاد”.

وأضافت كلير: “أنا محامية، ولذلك لم أكن راغبة بإنفاق النقود، لأنني أدرك التبعات القانونية المترتبة على ذلك. لقد تواصل البنك معي، وقالوا لي إنهم سيحلون المشكلة في غضون ثلاثة أيام عمل، ويبدو أنهم لا يدركون أن بإمكاني الهرب خارج البلاد بالنقود”.