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الحرائق تلتهم الغابات شمالي غرب إيطاليا

30
OCTOBER
2017
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يحاول أكثر من 200 رجل إطفاء مكافحة نحو 15 حريق غابات في بييمون ولومباردي الإيطاليتين، الأمر الذي تطلب مئات عمليات الإجلاء، وفق أجهزة الإنقاذ.
 
والمنطقة الأكثر تضررا هي فال دو سيوز حيث تقترب النيران من المنازل بسبب رياح عاتية.
 
ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، فإن عمليات الإجلاء الأخيرة ترفع إلى ألف عدد الاشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الحرائق في هذه المنطقة منذ أكثر من اسبوع.
 
وأرسلت اليونان وكرواتيا طائرات للمساعدة في مكافحة النيران، لكن الرياح العنيفة والدخان منعا استخدام الوسائل الجوية في بعض الأحيان.
 
قال الاتحاد الرئيسي للمزارعين إن 140 ألف هكتار من الغابات احترقت هذا العام في إيطاليا، أي ثلاثة أضعاف المساحة التي احترقت عام 2016 تقريبا، وذلك بسبب الجفاف الذي تشهده البلاد.
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