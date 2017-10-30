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عملت 12 ساعة من العروض المتواصلة.. وكانت النهاية مأساوية

30
OCTOBER
2017
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توفيت عارضة أزياء روسية بعدما أنهكتها العروض المتواصلة في مدينة شنغهاي الصينية التي وصلت إلى 12 ساعة يوميا.
 
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، بأن فلادا دزوبا (14 عاما) دخلت في غيبوبة قبيل خروجها على منصة الأزياء، وجرى نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بعد يومين.
 
وقالت الصحيفة البريطانية إن العارضة كانت تعاني من الإرهاق الشديد والهتاب السحايا المزمن، لكن المشكلة كانت في ظروف العمل الصعبة للغاية التي كانت أشبه بـ" العبودية".
 
وأشارت إلى أن العارضة الروسية كانت تعمل دون تأمين صحي لذلك خشيت الذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن وكالة صينية تعاقدت مع دزوبا مقابل العمل 3 ساعات أسبوعيا مع تأمين صحي وهو ما لم يحدث.
 
وأثارت مأساتها المخاوف عن الظروف التي يفرضها أصحاب العمل على عارضات الأزياء الصغيرات في السن.
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