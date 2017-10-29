صهر ترامب يعود من زيارة غير معلنة للسعودية

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أجرى مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير، زيارة غير معلنة إلى السعودية، حسبما أفادت صحيفة "Politico" الأمريكية نقلا عن مصدر في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: " عاد لتوهم كل من مستشار الرئيس الأمريكي، ونائب مستشاره الأمني، والمبعوث الأمريكي الخاص، قادمين من السعودية".

ووفقا للصحيفة فإن الحديث يدور عن جاريد كوشنير وديني باول، نائب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأمنية والمبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

وحسب المصدر، فإن كوشنير على اتصال دائم مع المسؤولين في إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الطرفين الأمريكي والسعودي ناقشا على وجه الخصوص، تسوية الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولم تسم الصحيفة المسؤولين الذين التقى بهم كوشنير خلال زيارته للسعودية.

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لصهر ترامب إلى السعودية خلال العام الجاري.

المصدر: نوفوستي